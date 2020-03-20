إسقاط 3 مسيرات حوثية في مأرب

عقيل الحلالي (صنعاء)

تواصلت أمس الخميس، ولليوم الرابع على التوالي، المعارك العنيفة بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية صرواح، غرب محافظة مأرب شرق البلاد. وذكرت مصادر عسكرية في مأرب، لـ«الاتحاد»، أن قوات الجيش كثفت، ليل الأربعاء الخميس، قصفها بالمدفعية الثقيلة على مواقع وتحركات ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهتي كوفل والمشجح شرق مديرية صرواح، مشيرةً إلى أن القصف المدفعي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية.

وأكدت المصادر، مقتل ثمانية من عناصر الميليشيات، بينهم قيادي حوثي ميداني، في عملية استدراج ناجحة لقوات الجيش في صرواح، لافتةً إلى أن القوات الحكومية تمكنت، مساء الأربعاء، من السيطرة على «أحد المواقع المهمة»، بعد مواجهات عنيفة مع الحوثيين.

كما أسقطت قوات الجيش اليمني، صباح الخميس، طائرة مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي أثناء تحليقها فوق مواقعه في جبهة المشجح شمال وسط مديرية صرواح، التي تشهد مواجهات متقطعة منذ سبتمبر 2016، ويمر عبرها الطريق الاسترتيجي الذي يربط العاصمة صنعاء بحقول النفط في مأرب.

وهذه ثالث طائرة مسيرة تابعة للحوثيين، تُسقطها القوات الحكومية في مأرب في غضون 24 ساعة، وشنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، أمس، غارات على مواقع وتحركات للميليشيات الحوثية في صرواح، أوقعت قتلى وجرحى في صفوفها.

وبحسب مصادر ميدانية، فإن القصف الجوي استهدف مواقع لميليشيات الحوثي في محيط معسكر الجيش اليمني بمنطقة صرواح، ودمر أحد طرق إمدادات الميليشيات في منطقة وادي حباب غرب المديرية المتاخمة لصنعاء، ودفعت قيادة الجيش اليمني، التي تتخذ من مدينة مأرب مقراً مؤقتاً لها، أمس الأول، بتعزيزات عسكرية جديدة إلى صرواح، لمساندة قواتها هناك ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية، التي تحاول التقدم باتجاه مركز المحافظة.

وإلى الشمال من مأرب، تجددت مساء أمس، الاشتباكات بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي في مديرية خب والشعف، كبرى مديريات محافظة الجوف وآخر معاقل قوات الشرعية، بعد سيطرة الحوثيين على مدينة الحزم، مركز المحافظة، مطلع الشهر الجاري. وذكرت مصادر عسكرية، أن الاشتباكات تجددت إثر هجوم شنته ميليشيات الحوثي لاستعادة مناطق استراتيجية في شمال مديرية خب والشعف، حررتها القوات الحكومية الأسبوع الماضي. وكان الجيش اليمني، تمكن من أسر نحو 20 من عناصر الميليشيات الانقلابية، وقتل وإصابة عدد آخر في كمين بمنطقة صبرين جنوب مديرية خب والشعف، التي تحتل معظم المساحة الجغرافية لمحافظة الجوف.

وفي سياق ميداني آخر، أعلن الجيش اليمني، أمس الخميس، مقتل أكثر من 80 عنصراً من ميليشيات الحوثي، الأربعاء، خلال المعارك مع قواته في جبهة قانية شمال محافظة البيضاء (وسط)، وأكد قائد محور البيضاء، العميد الركن عبدالرب الأصبحي، أسر أكثر من 20 مسلحاً حوثياً خلال المواجهات بمنطقة قانية، الحدودية بين محافظتي البيضاء ومأرب، مشيراً إلى أن قوات الجيش، وبعد يومين من المعارك في قانية، حررت جميع «المواقع التي تسللت إليها الميليشيات» الحوثية هذا الأسبوع، وسيطرت على «مواقع أخرى كانت تتمركز فيها الميليشيات».

وثمن العميد الأصبحي، بحسب بيان المركز الإعلامي للجيش، مواقف دول تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية وجهودها الكبيرة في مساندة الجيش اليمني في المعارك ضد ميليشيا الحوثي.

إلى ذلك، صعّدت ميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس، خروقاتها النارية لاتفاق السلام الهش في محافظة الحديدة الساحلية (غرب)، وشنت هجمات عنيفة على مواقع تابعة للقوات اليمنية المشتركة، المدعومة من التحالف العربي، في مدينة الحديدة ومديريات الدريهمي والتحيتا وحيس.

وفي جنوب محافظة الحديدة، صدت القوات المشتركة، صباح أمس الخميس، هجوماً شنته ميليشيا الحوثي على مواقع تابعة لها بمديرية التحيتا الساحلية، بحسب مصدر في القوات المشتركة، أكد تكبد الحوثيين قتلى وجرحى وخسائر مادية خلال الاشتباكات.