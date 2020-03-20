قوات الاحتلال تضيق على المصلين بالأقصى

عبد الرحيم الريماوي، علاء المشهراوي (القدس المحتلة، رام الله، غزة)

واصلت الشرطة الإسرائيلية، فجر أمس الخميس، التضييق على الفلسطينيين في ساحات المسجد الأقصى، حيث منعت عشرات المقدسيين من الدخول إلى المسجد للصلاة، وقاموا بأداء صلاة الفجر قبالة باب حطة، وتأتي هذه الإجراءات للشرطة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، والسعي لتفريغ المسجد الأقصى من الفلسطينيين، بحجة الحد من انتشار فيروس «كورونا»، فيما تواصل مجموعات من المستوطنين، تنفيذ الاقتحامات اليومية لساحات الأقصى.

وتواصل الشرطة الإسرائيلية، توفير الحماية لعشرات المستوطنين الذين يواصلون اقتحامهم لساحات المسجد الأقصى، وينفذون جولات استفزازية في ساحاته، ومنهم من يحاول تأدية صلوات تلمودية، دون أن تطبق أي إجراءات من الشرطة الإسرائيلية لمنع التجمهر.

وأدى عشرات الفلسطينيين، صلاة فجر أمس الخميس، عند باب حطة، أحد أبواب المسجد الأقصى، وذلك بعد أن رفضوا تسليم بطاقات هوياتهم الشخصية عند البوابات، عقب تهديدهم من قبل عناصر الشرطة الإسرائيلية، بفرض غرامات مالية في حال التجمع والتجمهر داخل ساحات الأقصى.

وأوضح مقدسيون أنهم صلوا، فجر أمس الخميس، على باب الأقصى من الجهة الخارجية، رغم محاولة قوات الشرطة الإسرائيلية دفعهم ومنعهم من الصلاة في المكان، وطالبت الشرطة الإسرائيلية المصلين بتسليم هوياتهم على الباب، وفي حال مخالفتهم لقرارات وتعليمات الاحتلال، سيتم فرض غرامات مالية عليهم، في حال التجمع والصلاة داخل الأقصى وفي الساحات.

إلى ذلك، شنت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر أمس الخميس، حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللها اعتقال عدد من الشبان، فيما اندلعت مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في العيسوية، أصيب خلالها عشرات المواطنين بحالات اختناق.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي مواطنين، وعبثت بمحتويات منزليهما. وفي القدس اندلعت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وأهالي بلدة العيسوية، إثر اقتحام قوة من الشرطة الإسرائيلية البلدة، واعتقال عدد من الشبان والاعتداء على المعتقلين وذويهم لحظة الاعتقال، وأصيب عدد من المواطنين على إثرها، مساء الأربعاء.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية مساء الأربعاء، أربعة فتية بعد اقتحام العيسوية، وحي الثوري في سلوان، كما اعتقلت قوات الشرطة الإسرائيلية، شابين من حي الثوري ببلدة سلوان، وهدمت قوات الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، مسكنين وحظيرة أغنام في برية بلدة السواحرة الشرقية، جنوب شرق مدينة القدس المحتلة و أصيب فتى فلسطيني صباح أمس، برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، ونقل إلى المستشفى، حيث وصفت حالته ما بين المتوسطة والطفيفة.