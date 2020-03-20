السعودية تُعلق الصلاة والتواجد في ساحات الحرمين الشريفين بسبب كورونا

قررت رئاسة شؤون الحرمين، تعليق الوجود والصلاة في ساحات الحرمين الشريفين، خاصة يوم الجمعة، وكذلك حضور المصلين للصلوات في المسجد النبوي.



وأوضحت الرئاسة أن هذين القرارين جاءا بالتنسيق بينها وبين الجهات الأمنية والصحية، بهدف رفع مستوى الاحترازات، لمواجهة فيروس كورونا الجديد، وتحقيقاً للمصلحة العامة.



من جانب آخر، وجّهت «الجمارك السعودية» جميع منافذها البرية والبحرية والجوية، بإيقاف تصدير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية، تنفيذاً لتوصيات اللجنة الوزارية الخاصة باتخاذ الإجراءات الاحترازية، والتدابير اللازمة لمنع تفشي الفيروس.



يأتي هذا القرار الذي يشمل جميع المنتجات والمستلزمات، توفيراً لأقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، وحفاظاً على الصحة العالمية.



وكان العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز قال: "إن بلاده مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد".



وأضاف في كلمة مساء الخميس أن السعوديين أظهروا قوة وثباتا في هذه المرحلة، مؤكدا الحرص على توفير كل ما يلزم المواطن والمقيم في السعودية.



وأوضح أن كافة القطاعات وفى مقدمتها وزارة الصحة تتخذ التدابير الضرورية.



وقال إن المرحلة الحالية صعبة، ولكن المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي بمواجهة انتشار فيروس كورونا.



وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما يرفع الإجمالي إلى 274 حالة.





المصدر: وكالات