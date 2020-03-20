كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كرواتيا تسجل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت كرواتيا، اليوم الخميس، تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الذي بدأ انتشاره في العالم من الصين أواخر ديسمبر الماضي.

وأعلنت إيرينا هرستيك، رئيسة مستشفى مدينة بولا المطلة على البحر الأدرياتيكي، في مؤتمر صحفي اليوم أن أول ضحية للوباء في البلاد هو رجل عمره 70 عاما، مشيرة إلى أن الفحوصات جارية بغية الكشف عما إذا كان الرجل المسن قد عانى من أي أمراض مزمنة، أم أن فيروس كورونا كان السبب الوحيد لوفاته.

وسجلت في كرواتيا حتى الآن 102 حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد، وقد تعافى خمسة من المرضى.