كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة التركية تعلن تسجيل حالة وفاة رابعة بـ كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة التركية، مساء اليوم الخميس، حالة وفاة رابعة بفيروس كورونا، و168 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، في أكبر ارتفاع يومي لحصيلة المصابين بالعدوى.

وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، عبر "تويتر": "أعطت 168 فحصا من أصل 1981 تم إجراؤها خلال الساعات الـ24 الماضية، نتائج إيجابية. ووصل عدد المرضى بالتالي إلى 359 حالة".

كما ذكر قوجة أن فارقت الحياة مريضة (85 عاما)، أصيبت بعدوى فيروس كورونا "COVID-19"، حيث كانت الحصيلة السابقة عند نقطة 3 وفيات.