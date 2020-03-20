تم إيوائهم في فندق.. السفارة المغربية تحتضن رعاياها العالقين في إسطنبول

بعد توافد المغاربة، الموجودين في تركيا على مطار إسطنبول، بداية الأسبوع الجاري، بعدما تعذرت عليهم العودة إلى المغرب، بسبب توقيف حركة الطيران بين البلدين، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، استجابت السفارة المغربية في تركيا لنداء العالقين.

وقال ممثل السفارة المغربية في أنقرة، في اتصال مع “اليوم24″، إن السفارة المغربية في تركيا تدخلت لحل أزمة العالقين في المطار، بتوفير الإيواء، لهم، من خلال توزيعهم على الفنادق.

ويتراوح عدد المغاربة العالقين في مطار اسطنبول بما يقارب 150 شخصا، وكلهم كانوا ينوون العودة إلى المغرب، يوم الاثنين الماضي.

وأفاد مصدر من داخل مركز الإيواء الخاص بالمغاربة العالقين في تركيا، أن السفارة المغربية في هذا البلد، يوميا، تحيل المتوافدين عليها من المغاربة إلى الفنادق.

وأكد المصدر ذاته لـ”اليوم24″ أن هناك تواصلا مستمرا بين السفارة، المغربية في تركيا، والرعايا، من أجل استقبال احتياجاتهم، مشيرا إلى أنه تم انتخاب ممثلين للتواصل معها، وينقلون إليها رسائل العالقين.

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وفي مظهر من مظاهر التضامن، تطوع بعض المغاربة الميسورين ماديا لتغطية حاجيات المعوزين من المغاربة، العالقين في مطار تركيا، وشراء لوازم التعقيم، والوقاية، حسب المصدر ذاته.

وأضاف المتحدث نفسه أن هناك متطوعين يعقمون الفندق، والغرف، مشيرا إلى أن هذه العملية تتم بالتناوب بين الرعايا المغاربة، القاطنين في مراكز الإيواء.

وعلقت السلطات المغربية الرحلات الجوية من وإلى تركيا، في 14 من شهر مارس الجاري، كإجراء احترازي ضد انتشار جائحة كورونا.

ودخل المغرب مرحلة العزل، بتعليق كل الرحلات الجوية، والبحرية في 15 من شهر مارس الجاري.