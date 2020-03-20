بعد اعلان حالة الطوارئ.. هذه حقيقة “شهادة الخروج من المنزل”

تداول مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي، مساء اليوم الخميس، نموذجا زعم أنه خاص بشهادة الخروج من المنزل، التي أكدت وزار الداخلية في بلاغها الأخير، لزومها لمغادرة المنازل.

وبالتحري في الموضوع، تبين أن الوثيقة المحررة باللغة الفرنسية تعود لمنتصف شهر مارس الجاري، حينما قررت السلطات الفرنسية حضر التنقل على المواطنين لمنع انتشار فيرو كورونا.

وفي اتصال بمصادر في وزارة الدخلية، نفت هده الأخير إصدار أي وثيقة مماثلة إلى حدود الساعة، مكتفية بالإشارة إلى ما جاء في البلاغ الصادر، مساء الخميس، المعلن لحالة الطوارئ.