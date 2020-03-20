أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 108 وفيات بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، في ظل ارتفاع يومي لعدد ضحايا العدوى، منذ بدء التفشي بالبلاد.
وقال مدير الصحة جيروم سولومون، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن “عدد الإصابات يتضاعف كل أربعة أيام”، مضيفا أن الفيروس ينتشر في فرنسا “بسرعة وبشكل مكثف”.
وأكد المدير العام للصحة أن عدد الوفيات بلغ الـ 108 حالات في الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد إلى 372 حالة وفاة منذ أواخر شهر يناير المنصرم و 6 % تحت الـ 60 عامًا.
وأوضح المتحدث ذاته، أن عدد حالات الشفاء وصلت إلى 1300 حالة ، مضيفًا بأن عدد الإصابات يتضاعف في فرنسا كل أربعة أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر صدمة في فرنسا..أكبر نسبة للوفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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