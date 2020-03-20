صدمة في فرنسا..أكبر نسبة للوفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 108 وفيات بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، في ظل ارتفاع يومي لعدد ضحايا العدوى، منذ بدء التفشي بالبلاد.

وقال مدير الصحة جيروم سولومون، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن “عدد الإصابات يتضاعف كل أربعة أيام”، مضيفا أن الفيروس ينتشر في فرنسا “بسرعة وبشكل مكثف”.

وأكد المدير العام للصحة أن عدد الوفيات بلغ الـ 108 حالات في الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد إلى 372 حالة وفاة منذ أواخر شهر يناير المنصرم و 6 % تحت الـ 60 عامًا.