مصدر: الاشتباه بحالة إصابة بفايروس كورونا جنوبي بغداد

افاد مصدر مطلع، الجمعة، بالاشتباه بحالة إصابة بفايروس كورونا جنوبي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم الاشتباه بحالة اصابة بفيروس كورونا ضمن شارع ابو الطيارة منطقة الدورة وتم نقله الى احد المستشفيات".

وأعلنت وزارة الصحة، امس الخميس، عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفايروس كورونا، مؤكدة ارتفاع الإصابات الى ١٩٢ حالة.