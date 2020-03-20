

قررت رئاسة شؤون الحرمين، اليوم الخميس، تعليق الوجود والصلاة في ساحات الحرمين الشريفين، خاصة يوم الجمعة، وكذلك حضور المصلين للصلوات في المسجد النبوي.

وأوضحت الرئاسة أن هذين القرارين جاءا بالتنسيق بينها وبين الجهات الأمنية والصحية، بهدف رفع مستوى الاحترازات، لمواجهة فيروس كورونا الجديد، وتحقيقاً للمصلحة العامة.

من جانب آخر، وجّهت «الجمارك السعودية» جميع منافذها البرية والبحرية والجوية، بإيقاف تصدير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية، تنفيذاً لتوصيات اللجنة الوزارية الخاصة باتخاذ الإجراءات الاحترازية، والتدابير اللازمة لمنع تفشي الفيروس.

يأتي هذا القرار الذي يشمل جميع المنتجات والمستلزمات، توفيراً لأقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، وحفاظاً على الصحة العالمية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تعلن تعليق صلاة الجمعة والصلوات الخمس في الحرمين الشريفين بسبب تفشي فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.