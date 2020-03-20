أكد رئيس اتحاد بلديات ​كسروان​ - الفتوح ​جوان حبيش​، في حديث تلفزيوني، ان "خمس ​حالات​ مصابة بـ"كورونا" في كسروان تمّ ارسالها الى ​المستشفيات​ و12 حالة في الحجر المنزلي و200 شخص التقوا بهؤلاء الاشخاص يلازمون منازلهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس اتحاد بلديات كسروان – الفتوح: ارسال خمس حالات مصابة بكورونا للمستشفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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