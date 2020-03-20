عربيد: يجب ان نفكّر كيف نصل الى الطبقات الفقير في لبنان وكيف نساعدها

أعتبر رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي ​شارل عربيد​، في حديث تلفزيوني، ان "مطلوب TASK FORCE ل​لبنان​ فوراً بموجبها يتم خلق فريق عمل خاص لمتابعة الازمة على غرار ما حصل في ​فرنسا​"، موضحاً انه "يجب ان نفكّر كيف نصل الى الطبقات الفقير في لبنان وكيف نساعدها، ومطلوب دعم 100 الف عائلة لبنانية تحت خط الفقر في لبنان فوراً".

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