دياب: اللبنانيون قادرون على مواجهة التحديات

أكد رئيس الحكومة حسان دياب في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، أنه "مرة جديدة يثبت اللبنانيون أنهم قادرون على مواجهة التحديات، وأن يتكاتفوا ويتعاونوا ويقدموا التبرعات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا ويثبتوا أنهم شعب يستحق لبنان".
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اللبنانية ووزارة الصحة طلبت من اللبنانيين في الداخل والخارج المساعدة من خلال تقديم التبرعات لمواجهة فيروس كورونا على الأراضي اللبنانية.
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