دياب: اللبنانيون قادرون على مواجهة التحديات

أكد رئيس الحكومة ​حسان دياب​ في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، أنه "مرة جديدة يثبت ال​لبنان​يون أنهم قادرون على مواجهة التحديات، وأن يتكاتفوا ويتعاونوا ويقدموا التبرعات الخاصة بمواجهة ​فيروس كورونا​ ويثبتوا أنهم شعب يستحق لبنان".

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اللبنانية ووزارة الصحة طلبت من اللبنانيين في الداخل والخارج المساعدة من خلال تقديم التبرعات لمواجهة فيروس كورونا على الأراضي اللبنانية.