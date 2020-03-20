نجم يطلب من الحكومة وقف كل المساهمات المجانية فورا

طالب النائب نزيه نجم "الحكومة باجراءات فورية لتعليق المادة 32 من قانون موازنة 2020 التي تقضي بوقف كل المساهمات المجانية والمساعدات والهبات التي تمنحها المؤسسات والمرافق العامة والبلديات واتحادات البلديات والشركات المختلطة وسائر أشخاص القانون العام لجمعيات وسياسيين وملحقاتهم".
واعتبر في تصريح ان "الامر ممكن اذ ان العمل الحرفي بالقوانين يعلق في الظروف الاستثنائية، لتحل محله نظرية الضرورات تبيح المحظورات"، مؤكداً ان "للبلديات دور اساسي في تمكين المجتمع وصيانته، اذ يمكنها صرف مساعدات معيشية للمواطنين او طبية للمستشفيات والاهالي او صرف الاموال من اجل التعقيم في نطاقها البلدي للحد من انتشار الكورونا".
وطلب نجم من الحكومة اتخاذ القرار، ووزير الداخلية والبلديات بالتعميم على البلديات، ووزير المال بصرف المستحقات للبلديات لتتصرف بها وتلبي حاجات مناطقها في هذا الوضع.
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