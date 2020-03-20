عز الدين: لا نرضى بأن لا يكون هناك عدالة بين الطلاب

أشارت عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​عناية عز الدين​، إلى أنها "لا ترضى بأن لا يكون هناك عدالة بين الطلاب، لكن لا نرضى أن يمر وقت الطلاب في المنزل بدون فائدة، لذلك يجب المحافظة قدر المستطاع على الدراسة عن بعد من المنزل".

ولفتت في حديث تلفزيوني إلى أنه "يجب أن تتغير المناهج التربوية لتصبح معتمدة على الإبتكار، وأكدت أنه على الدولة وضع بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات، وهو عمل تشاركي بين الوزارات وليس فقط عبر ​وزارة التربية​، لأن جميع القطاعات تتأثر ونؤثر ببعضها البعض".

وأكدت عز الدين أن وجود 6 وزيرات بالحكومة هو أمر إيجابي جداً، وأنها تقدمت بإقتراحات لمشاريع قوانين لتعزيز دور ​المرأة​ وإعطائها حقوقها، وأن الحل بإعادة الحقوق للمرأة يكون بشكل تدريجي، من خلال إقرار مشاريع القوانين واحداً تلو الآخر.

وتعليقا على تبرئة ​عامر الفاخوري​، وطلبت عز الدين لجميع من كان على إطلاع بالملف، أن يعترفوا بكل ما حصل واعطائنا الأدلة على الثمن الذي دفعته ​الولايات المتحدة​، سائلةً ما هو الإطمئنان الذي قدمتوه للناس بعد هذه الحادثة؟، مؤكدةً أنه حدث مؤلم للشهداء والجرحى والأسرى والأسرى المحررين.