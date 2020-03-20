رئيس بلدية زحلة التقى وفدا من مستشفى الهراوي ووعد بمساعدتها بالتجهيزات

التقى رئيس ​بلدية زحلة​ – معلقة و​تعنايل​ ​أسعد زغيب​ وفدا من ​مستشفى الياس الهراوي الحكومي​، ضم المدير العام جان ميشال حجار، المدير الطبي عمر عبد الساتر وعضو مجلس الادارة كريستين سبانغ، في حضور أعضاء من "خلية ​الأزمة​" التي شكلها المجلس البلدي، لمواكبة المرحلة القائمة.

وإطلع زغيب من الوفد على تجهيزات ​المستشفى الحكومي​ في زحلة، ومدى جهوزيته لمواكبة المرحلة الصعبة التي نعيشها، وعلى الإمكانيات اللوجستية والطبية الموجودة في المستشفى، وقدرة إستيعابه.

وسلم الوفد في المقابل رئيس ​البلدية​ لائحة بتجهيزات يحتاجها، وقد وعد زغيب بتشكيل لجنة ستحرص على تأمين كل ما هو مطلوب وحتى المساعدات والتبرعات المالية، من أجل إستكمال تجهيز المستشفى لمضاعفة فعاليته خلال المرحلة المقبلة.

ووضع زغيب الوفد في المقابل بجو المكان الذي يجري تحضيره ليكون مركز حجر صحي لائق للمواطنين الذين يشكك بحملهم ل​فيروس كورونا​.. وتم الإتفاق على خطة العمل والمواصفات والشروط الطبية المطلوبة في هذا المركز... هذه الإجتماعات بين البلدية وممثلي المستشفى الحكومي ستبقى مفتوحة ، على أن ييجري التنسيق أيضا مع ​مستشفيات​ المنطقة لمواكبة المرحلة التي نمر بها وفقا للمعطيات المستجدة.