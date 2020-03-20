أعتبر أمين الهيئة القيادية في ​حركة الناصريين المستقلين المرابطون​ ​العميد مصطفى حمدان​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "بكل صفاقة وقلة دراية وتحريض طائفي بغيض سمعنا أصوات النشاز من الحواط قريب الشاذ وطنياً وأخلاقياً ونديم المحيّر بين هذا وذاك في ​باريس​ الذي أقل ما يقال عن كلامهم بأنه تفاهة وسخافة ومزايدة رخيصة في زمن يتطلب تجميع عناصر القوة وتمتين أواصر اللحمة الوطنية لمكافحة وباء ​الكورونا​"، متوجها الى "​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ بأسمى آيات الاحترام والتقدير لما يقوم به من دور فعال وتوعية صحية دقيقة تتلاءم مع الواقع الصحي اللبناني، كما أننا نتوجه الى من معه من طاقم ​وزارة الصحة​ والبواسل الابطال الموظفين في ​مستشفى بيروت الحكومي​ بالشكر والامتنان لما يقومون به"، مؤكداً أن "عملهم هذا سيشهد له في الايام المقبلة عند كل اللبنانيين بمختلف أطيافهم السياسية والاجتماعية والدينية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حمدان: التحية لوزير الصحة على ما يقوم به من دور فعال في هذه المرحلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.