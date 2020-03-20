أفادت LBCI عن أن ​جمعية المصارف​ قررت التبرع بمبلغ ستة ملايين ​دولار​ لمكافحة ​فيروس كورونا​ في ​لبنان​. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة اللبنانية سجلت 152 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة منذ وصول الفيروس إلى لبنان، وقد ناشدت الحكومة اللبنانية ووزارة الصحة اللبنانيين أفراداً وشركات في الداخل والخارج للتبرع من أجل شراءعلى المستلزمات الطبية وأدوات التنفس الإسطناعي حيث يوجد في لبنان حوالي 800 آلة، 500 منها للمرضى العاديين بالإستعمال اليومي، وحوالي ال50 آلة معطلة، ليبقى فقط 250 آلة جاهزة لإستقبال مرضى كورونا، وهذا العدد قليل جداً إذا توسع انتشار الفيروس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر LBCI : جمعية المصارف قررت التبرع بمبلغ ستة ملايين دولار لمكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.