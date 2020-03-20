سلطات إيطاليا تأمر الجيش نقل جثث ضحايا كورونا بعد تراكمها ببلدة شمالية

أمرت إيطاليا الجيش بنقل الجثث من بلدة بشمال البلاد في قلب بؤرة تفشي فيروس كورونا، وذلك في الوقت الذي تتأهب الحكومة لتمديد إجراءات الإغلاق العام.
وأظهرت تسجيلات مصورة التقطها سكان محليون في برجامو إلى شمال شرق ميلانو، رتلا طويلا من العربات العسكرية تمر بالشوارع بعد منتصف الليل وتنقل توابيت الموتى من مقبرة البلدة. وأكد متحدث باسم الجيش يوم الخميس إرسال 15 شاحنة و50 جنديا لنقل الجثث إلى أقاليم مجاورة.
وكانت إيطاليا في طليعة الدول الأوروبية التي فرضت إغلاقا تاما لكن حالات الإصابة ظلت في ارتفاع وهو ما يدفع الحكومة للتفكير في إجراءات أكثر صرامة قد تشمل حظر القدر الضئيل المتاح من الحركة بالشوارع حاليا.
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