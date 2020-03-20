الداخلية المغربية: إعلان حالة الطوارئ وتقييد حركة المواطنين للحد من انتشار الكورونا

أعلنت ​وزارة الداخلية​ المغربية "​حالة الطوارئ​ الصحية وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من مساء غد الجمعة ​الساعة​ السادسة مساء لأجل غير مسمى كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء ​فيروس كورونا​ تحت السيطرة"، مشيرة الى ان "حالة الطوارئ الصحية لا تعني وقف عجلة ​الاقتصاد​ ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان ​السلطة​ وفق ​حالات​ محددة".

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