الجيش المالي: مقتل 39 جندياً بهجوم لعناصر مسلحة على قاعدة عسكرية

أعلن ​الجيش المالي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن "مقتل 39 جندياً وإصابة 5 آخرين في هجوم لعناصر مسلحة على قاعدة عسكرية شمالي البلاد". هذا وتعاني مالي منذ 7 سنوات من انتشار ​العنف المسلح​ في ​الشمال​ والوسط، بعد أن وقع شمال مالي في أيدي ​الجماعات المسلحة​ في آذار 2012، وساعد التدخل العسكري الذي بدأ في كانون الثاني 2013 بمبادرة من ​فرنسا​ في تراجع قوة ونفوذ الجماعات المسلحة بالمنطقة، لكن مناطق بكاملها شمال ووسط مالي لا زالت خارجة عن السيطرة.

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