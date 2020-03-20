شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة وقائية ضد كورونا.. برلمانى للأهالى: التزموا منازلكم وبلاش الأحضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد النائب علي بدر، عضو مجلس النواب مركز ومدينة إهناسيا، بمحافظة بني سويف، لقاء مصغر مساء اليوم الخميس، مدته 4 دقائق مع أهالي الدائرة، لتوعية أهالى الدائرة بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والأحترازية التى أكدت عليها الحكومة فى مواجهة فيروس كورونا "كوفيد- 9"، حرصا علي الصحة العامة.

وطالب بدر، أهالى الدائرة بإلتزام المنازل وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى، حرصا على صحتهم وذويهم وأولادهم، منعا لانتشار فيروس كورونا، مشدداً علي أهمية البعد قدر الإمكان عن التجمعات الكبيرة، مع الحرص علي النظافة الشخصية وغسل الإيدى علي مدار الساعة بالمياه والصابون.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية إلزام الصغار بالجلوس في المنازل، بتأكيده أن تعليق الدراسة لمدة أسبوعين ليس هدفة تنزه الطلاب أو خروجهم سويا، إنما جاء حرصاً على صحتهم والحفاظ عليهم ومنع الإختلاط، مما يستوجب علي الأهالي القيام بدورها ومنع ابنائهم من الخروج إلا للضرورة.

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ونوه بدر، بأن إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، تخفيض حضورعدد العاملين فى الأجهزة الحكومية هدفه تقليل الاحتكاك بين المواطنين، مضيفاً : الدولة اتخذت كل الإجراءات اللازمة وهناك سيطرة كاملة علي الوضع .. ربنا يحرس مصر وقيادتها السياسية ويوفقها لما فيه الصالح"

ولفت البرلماني، إلي أهمية التوقف عن بعض العادات المنتشرة كالسلام بالأيدي، أو القبلات أثناء لقاء المواطنين بعضهم البعض، مطالباً أهالي الدائرة بإبلاغة للتدخل العاجل أو التواصل مع المستشفيات المختصة حال وجود أي اشتباه في حاله للتعامل الفوري بنقل الحاله وعزلها.

وأختتم النائب علي بدر، لقاءه، بدعوه الحضور في الإجتماع المصغر بنقل تفاصيله إلي أهلهم وذويهم بالأجراءات الوقائية والأحترازية الضرورية، وكيفية التعامل مع أي حاله مشبته فيها، مضيفاً : "الدولة قامت بدورها واتخذت إجراءات سليمة وحاسمة لمواجهة الفيروس، لكن يبقي إلتزام المواطنين" .