شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتصالات النواب: "كورونا" أزمة عالمية والتضامن الكامل الحل للخروج منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، خطورة المرحلة الراهنة التي يمر بها العالم بعدما تفشى وباء كورونا "كوفيد - 9" وإصابة العديد من دول العالم، مشدداً على أنه ليس هناك أمام المجتمع الدولى سوى التضامن التام للخروج من هذه الأزمة الصحية.

وقال بدوي، في تصريحات صحفية مساء اليوم الخميس، إن العالم اليوم فى مفترق طرق وأوروبا أعلنت البقاء داخل حدودها، وأمريكا أيضا تسير في إطار وقف التأشيرات وإغلاق كامل للحدود وهو ما يعني تأثر كبير وأزمة غير معهودة تنتظر العالم.

وأشار النائب أحمد بدوي، إلي الخطوات والإجراءات المصرية للتعامل مع الوباء والشفافية الكاملة فى إعلان تفاصيل الإصابة أولا بأول، مؤكداً على ضرورة التصدى للشائعات التى تثير البلبلة والتعامل مع كورونا كأزمة تقتضى التكاتف والتعاون، وليس الذعر.

جدير بالذكر، أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر اليوم الخميس، عدد من القرارات الحاسمة لمواجهة فيروس كورونا، وكانت أبرزها قرار ينص في مادته الأولى على: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.