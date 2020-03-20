شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع "برلمانى - حكومى " الأسبوع المقبل لبحث تسهيلات مشروعات الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد اجتماع طارئ مع نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، بمقر البرلمان خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف "مرعى" في تصريح لـ ”الخليج 365”، أن الاجتماع يأتي في ظل الظرف الراهن الذى نواجه فيه تداعيات اقتصادية كبيرة بشأن فيروس كورونا، لبحث كافة التسهيلات التي من الممكن أن تتخذها الحكومة بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في ظل تلك الأوضاع .

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وأشار رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، إلى أن البرلمان والحكومة سيبحثا تأجيل سداد أقساط القروض للشباب المتعثر، وتقليل الفائدة فيما بعد عودة الأمور بشكل طبيعى، وكذلك الاتفاق بين الممثلين عن الحكومة وأعضاء مجلس النواب، على تفعيل مشروع قانون تنمية القطاع.

وكان البنك المركزي المصري قد أصدر مبادرة جديدة بتاريخ 16 مارس 2020 بشأن عملاء الأفراد غير المنتظمين حتى 30 سبتمبر 2019، البالغ إجمالي مديونياتهم غير المنتظمة لدى كافة البنوك أقل من مليون جنيه (بدون البـطاقـات الائتمانـيـة).

ويتم بموجب تلك المبادرة إسقاط كافة العوائد المتراكمة بعد التعثر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بين البنك والعميل لدى المحاكم فور الاتفاق على شروط السداد، بالإضافة إلى إلغاء حظر التعامل معهم وتحرير الضمانات والرهون الخاصة بتلك المديونيات عند قيام العميل بسداد نسبة 50% من صافي رصيد المديونية بدون العوائد المهمشة خلال الفترة حتى 31 مارس 2021، عـلاوة عـلى اســتفادة العمـلاء الذيـن قـامـوا بالسداد قـبـل 30 سبتمبر 2019 بذات شروط المبادرة.