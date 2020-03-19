“حالة الطوارئ الصحية”.. هذه هي المؤسسات التي ستظل مفتوحة ابتداء من يوم الجمعة

بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية، حددت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، طبيعة المؤسسات والمحلات التي ستظل مفتوحة للعمل ابتداء من يوم غد الحمعة على الساعة السادسة مساء.
وقالت الوزارة، حسب بلاغ توصل “اليوم 24” بنسخة منه، إن المؤسسات التي ستظل مفتوحة هي “الإدارات والمؤسسات المفتوحة بما فيها الشركات، والمصانع، والأشغال الفلاحية، والمحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن”، فضلاً عن “الصيدليات، والقطاع البنكي والمصرفي”.
بالإضافة إلى محطات التزود بالوقود، والمصحات والعيادات الطبية، ووكالات شركات الاتصالات، والمهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف.
وقالت الوزارة إن حالة الطوارئ الصحية لا تعني وقف عجلة الاقتصاد ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين.
يذكر أن المغرب سجل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليكون إجمالي عدد الإصابات 63 تعافى منهم اثنان، وتوفي مثلهما.
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