بعد إعلان حالة الطوارئ…هذه شروط خروج المواطنين من منازلهم وعقوبات تنتظر المخالفين

أعلنت وزارة الداخلية، قبل قليل، عن بدء تطبيق حالة الطوارئ ومنع خروج المواطنين من بيوتهم، ابتداء من يوم غد الجمعة.

وسمحت الوزارة للمواطنين بالخروج في حالات محددة، مشروطة باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة.

الحالات المسموح فيها بالخروج تم تحديدها في التنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقر سكنى المعني بالأمر، أو تلقي العلاجات الضرورية، أو اقتناء الأدوية من الصيدليات.

وقالت الوزارة إنه يتعين على كل مواطنة ومواطن التقيد وجوبا بهذه الإجراءات الإجبارية تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي.

وستسهر السلطات المحلية والقوات العمومية من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة على تفعيل إجراءات المراقبة بكل حزم ومسؤولية في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام.