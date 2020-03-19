محمد الخضراوي يكتب: التضامن الإنساني في مواجهة كورونا مسؤولية تاريخية

يقال في طي كل نقمة نعمة و في المحن تظهر المنح.

في زمن كورونا ظهرت على مجتمع المعرفة و الإعلام و الذكاء الاصطناعي أعراض الأخبار الزائفة و التشكيك و التهويل و أصبحت المعركة الأولى هي “مواجهة وباء الخوف”.

في زمن السرعة صار الجميع مطالبا بالدخول في سباق ضد السرعة من اجل الهدوء و الحكمة و التبصر.

في زمن انحسار الحدود و بزوغ شمس العولمة و المواطن الكوني، طفا عل سطح الواقع نزوح حاد نحو مبدأ اللاعولمة و إغلاق الحدود و النظر في قمر الذات.

في زمن الفردانية و التواصل الافتراضي أدركناأن العلاج يقتضيجرعات كبيرةمن التضامن الإنساني و الوطنية.

في زمن كورونا اكتشفنا أن المجتمع القوي يكتسب مناعته تلقائيا و ان الاختبار الحقيقي يكمن في القيم الذاتية و المناعة الأخلاقية و الإنسانية.

و أدركنا أن الصحة “عامة”، وأنها مسؤولية الجميع.

كثيرة إذن هي الدروس الأولية المستفادة من بين ثنايا التدابير الوقائية و الاحترازية التي عرفتها بلادنا، لكن يبقى في نظري أول و أقوى الدروس المغربية هو صندوق التضامن الذي يعكس عمق المبادرات و التوجهات الملكية المتبصرة القوية الدلالة، المنسجمة مع رؤيته الإستراتيجية التي عبر عنها جلالته في كل الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يقودها بكل ثبات المبنية على قيم التضامن و التكافل و المواطنة و المسؤولية الجماعية و الحكامة في التخطيط و التدبير.

صندوق مخصص لتأهيل المنظومة الصحية و دعم الاقتصاد الوطني و الحفاظ على مناصب الشغل و التخفيف من التداعيات الاجتماعية لجائحة كورونا، يبرز الشخصية المغربية الحقيقية المتفردة من خلال التفاعل التلقائي لمختلف مكونات الشعب مع هذه المبادرة الحكيمة.

Advertisements

بنات و أبناء هذا المغرب الذين اعتادوا المحافظة على أعراف و تقاليد التضامن في مناسبات العقيقة و الأعراسكما في الوفاةو النوائب.

المغاربة الذين أسسوا نظام “التويزة” كعمل تطوعي جماعي في الحرث و البناء و الحصاد و نظام “شرط الفقيه” و افطارات رمضان وأضحيات العيد و تكاليف الدخول المدرسي، كأنظمة تضامنية لتامين تماسك المجتمع.

التضامن الذي اعتبره جلالة الملك محمد السادس في إحدى خطبه السامية انه يشكل ” دوما احد انشغالاتي الرئيسية” مضيفا ” ومما لا شك فيه ان التضامن جزء لا يتجزأ من ثقافتنا .. إن هذا التضامن يجب أن يكون اقل فردانية و محدد الأهداف و محكم التنظيم من حيث حيزه الزمني كما ينبغي أن يفرز أدوات دائمة و مضمونة و أن تخضع لتدبير شفاف و ذي مصداقية..”

إننا إذن أمام مسؤولية أخلاقية أساسية في ظل أزمة صحية عالمية حرجة يجب أن نتجاوز مرحلتها الأولى بكل تداعياتها وانعكاساتها دون سقوط في الهلع أو الاستهتار أو التشكيك و الانتقاد و بكثير من المسؤولية والالتزام والحكامة والانضباط.

فيروس كورونا يطرح علينا في هذه المرحلة سؤال الأولوية: ما هو الأهم الآن؟

اليوم المجتمع أمام اختبار صعب في مواجهته لوباء عالمي، يستلهم فيه الدواء و الترياق من عمق قيمه و تقاليده الأصيلة المجسدة في الدستور وفي التفاف جميع مكوناته.

لا شك أن الرخاء معلم عظيم لكن الشدة معلم أعظم، وفي ساعة الشدة تنكشف المعادن.

والأكيد أن الحياة تنتمي إلى الذين يواجهونها بدون خوف.