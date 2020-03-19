فيروس كورونا المستجد: إعلان حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من يوم غد الجمعة على الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة (بلاغ لوزارة الداخلية)

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل…المغرب يعلن حالة الطوارئ ويمنع خروج المواطنين ابتداء من يوم غد…الخروج بوثيقة رسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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