بمشاركة كتائب القسام.. غزة تواجه “كورونا” بتشييد مستشفى “الحجر الصحي” خلال 8 أيام

بدأت السلطات في قطاع غزة الفلسطيني، الأسبوع الجاري، تشييد مستشفى للحجر الصحي، من المقرر الإنتهاء من بنائه خلال 8 أيام، بمساعدة وزارة الأشغال، وعمال عدد من الشركات.

ويتم تشييد المستشفى، بتنسيق مع الجبهة الداخلية لكتائب القسام، الدراع العسكري لحركة المقاومة حماس، في معبر بيت حانون ايرز شمال قطاع غزة، ضمن مشروع بناء 1000 غرفة للحجر الصحي في القطاع.

وحسب وسائل إعلام في فلسطين، فإن أكثر من 200 عامل، يعملون في المعبر، من أجل إنجاز ما يقرب 500 غرفة سيتم فيها حجر العائدين من السفر عبر معابر القطاع مدة 14 يوماً، والذي يوجد الكثير منهم، حالياً، في مدارس قطاع غزة.

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ويتضمن المستشفى غرفة لكل عائد من السفر، مجهزة بالأنترنيت، ووسائل الراحة، ضمن مشروع موزع على 500 غرفة مجهزة في معبر رفح البري، جنوب القطاع، و500 غرفة شماله، من المقرر الانتهاء من بنائها خلال 8 أيام.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة قد أكدت أن 787 مسافراً عائداً إلى قطاع غزة تم وضعهم في الحجر الصحي الإلزامي، موزعين على 8 مراكز للحجر الصحي، مشيرة إلى أنها “أتمت تجهيز النقاط الطبية داخل مراكز الحجر الصحي لمتابعة الحالة الصحية للعائدين، ووفرت لهم الطواقم، والمستلزمات الطبية على مدار الساعة”.

ولم تعلن السلطة في القطاع عن أي إصابة بالفيروس إلى حدود اليوم.