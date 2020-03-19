مقتل المنسق السابق للهلال الأحمر الإماراتي في اليمن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عثرت قوات الأمن اليمنية، اليوم الخميس، على جثة المنسق السابق للهلال الأحمر الإماراتي في محافظة عدن، أحمد فؤاد اليوسفي ورفيقه، بعد يوم من اختطافهما، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

ونقلت "الأناضول" عن مصدر أمني لم تُسمّه، القول، إن مسلحين مجهولين اختطفوا اليوسفي ورفيقه محمد طارق، أمس الأربعاء، في حي الدرين بمدينة الشيخ عثمان، ومن ثم تمّ اقتيادهما إلى جهة غير معلومة.

وأضاف المصدر أنه تم العثور على الجثتين وعليهما آثار طلقات نارية في الضواحي الغربية لمدينة عدن، وتم نقلهما إلى مستشفى مدينة الشيخ عثمان.

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وكان اليوسفي يقوم بمهام القائم بأعمال الهلال الأحمر الإماراتي في عدن، قبل تعليق نشاط الأخير في تشرين الأول/ أكتوبر 2019.

وأوقف الهلال الأحمر الإماراتي نشاطه وأعماله في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، تزامنا مع انتشار قوات سعودية في عدد من المواقع الإستراتيجية بالمدينة، في إطار عملية التبادل بين القوات الإماراتية والسعودية التي أعقبت ما يُعرف بـ"اتفاق الرياض".

وتشهد عدن بين الحين والآخر عمليات اغتيال طالت رجال أمن وأئمة مساجد وقضاة وقادة في المقاومة الشعبية، فيما لم تتمكن أجهزة الأمن الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم "إماراتيا" من وضع حد للمئات من حوادث الاغتيالات، والتي عادة تقيد ضد مجهول.