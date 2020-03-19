سين جيم: حقوق العمّال والموظّفين في البطالة إثر كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تميلُ المصالح التجاريّة في ظل أزمة كورونا الراهنة إلى تسريح الموظفين والعُمال عبر منحهم "إجازة من دون راتب" بدلا من تسريحهم نهائيًا، ولذلك لتقليل خسائر المصالح التجارية، وضمان حصول العاملين على مخصصات البطالة من مؤسسة التأمين الوطني.

وقال مدير "مؤسسة التأمين الوطني"، مئير شبيغلر، إنه يُقدّر "الإضافة إلى ميزانية مخصصات البطالة إثر موجة العاطلين عن العمل الجديدة بنحو 1.1 مليار شيكل شهريًا". ويتم حساب ذلك من خلال تخصيص 55 مليون شيكل لكل 10 آلاف شخص، في ظل التقديرات بأن تصل الموجة الأولى من تسريح العمال إلى حوالي 200 ألف شخص، ومن الممكن أن تصل إلى 750 ألف شخص، يتضمن ذلك تسريح عمال وموظفين في السلطات المحلية والتعليم العالي.

(مصلحة التشغيل الإسرائيلية)

وأوضحَ شبيغلر الإشكاليّة التي نتجت عن الإجراءات الأخيرة بتعطيل القطاع العام بشكل كامل والقطاع الخاص بشكل جزئي، بأنها تتعارض وهدف مخصصات البطالة، وهي إتاحة المجال للحاصلين على المستحقات بالبحث عن عمل جديد مع توفير دخل من مخصصات البطالة، أي البحث عن عمل جديد دون ضغوطات مالية. والموظفون الذين سيتبيّن لهم في نهاية أزمة كورونا أنهم من دون عمل، سيُتركون من دون مخصصات بطالة أثناء البحث عن وظيفة في المرحلة المقبلة، وسيضرّ ذلك بالاقتصاد لأنه سيتعين الباحثين عن العمل القبول بوظائف ذات أجور متدنية مما يُلحق الضرر بالناتج المحلي الإجمالي.

في ما يلي أسئلة وأجوبة عن حقوق الموظفين في ظل الأزمة الراهنة وما هي المستحقات التي سيتلقونها:

ما هي حقوقي في حالة الخروج لإجازة بدون راتب؟

بصرف النظر عن الأزمة الحالية، فإن أي موظف يذهب في إجازة بمبادرة من صاحب العمل لمدة 30 يومًا على الأقل، يكون لهُ الحق في مخصصات البطالة، بشرطِ كونهِ مؤمّنا من صاحب العمل، أي استمرّ في العمل لفترةٍ لا تقلّ عن 12 شهر.

الموظفون الذين هم في إجازة لمدة 30 يومًا على الأقل، من 1 آذار/ مارس إلى 1 حزيران/ يونيو، سيحصلون على تسهيلات خاصّة من قبل "مؤسسة التأمين الوطني".

ومن جهة "مصلحة التشغيل الإسرائيلية" إجراءات تلقي مخصصات البطالة عادةً لصالح البحث عن وظيفة جديدة. أما الموظف الذي يذهب في "إجازة بدون راتب" في ظلّ أزمة كورونا الحالية، عليه الذهاب لـ "مصلحة التشغيل الإسرائيليّة" مرة واحدة في الشهر. وعليهِ فقط التسجيل في الموقع.

ومن ناحية مؤسسة التأمين الوطني، تلقي مخصصات البطالة يتوقف على استفادة الموظف من جميع أيام إجازاته المتراكمة، يمكن للموظف الذي يذهب في "إجازة بدون راتب"، بسبب أزمة كورونا، الحصول على مخصصات البطالة من اليوم الأول، بغض النظر عن مقدار الإجازة المتبقية. تتوقف على ذلك الأحقيّة والأهليّة للحصول على مخصصات البطالة باستيفاء الموظف للشروط المطلوبة، مثل العمر وفترة التأهيل وغيرها.

هل نضطر للعمل في حال تواجد ما يزيد عن العشرة أشخاص؟

في حال لم يكن هناك حظر من قبل المسؤولين في العمل، للقدوم إلى مكان العمل، فمن الضروري الإبلاغ والامتثال لتوصيات الحكومة. بما أن القيد يقع على تواجد عشرة أشخاص أو أكثر، في نفس المكان المغلق بالوقت ذاته.

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ماذا يجب أن أفعل في حال لم يتمّ تسريحي ضمن "إجازة بدون راتب" بل تغيير ساعات العمل والأيام؟

في حال تمّ تقليل ساعات العمل، بدلًا من إجراء "إجازة من دون راتب" كما هو مُعتمد في المؤسسات الرسميّة، على الموظف الذي تم تخفيض حجم وظيفته، أو تخفيض ساعات عملهِ، أو تغير أيام عمله، أو أي مس آخر بظروف علمه، يعتبر هذا تغيير في ظروف العمل ويجعلها أسوأ ولا علاقة له بإجراءات أزمة فيروس كورونا. بالتالي، يحق للموظف الاستقالة عبر إجراءات قانونيّة، والحصول على جميع حقوق الموظف المفصول، ويتضمن الحصول على مخصصات البطالة في إطار قانون مؤسسة التأمين الوطني.

(أ ب)

افتراضًا، أجرى صاحب العمل خفضًا للراتب، مثل تقليل ساعات العمل، وما إلى ذلك، فيحقّ للموظف، عدم قبول تغيير شروط العمل المسجلة لديه والمتفق عليها في اتفاقية العمل أو الاتفاقية الجماعية، ويجب اعتبار سلوك صاحب العمل، بمثابة إنهاء عمله، والموظف مؤهل للحصول على التعويضات المالية. وبعبارة أخرى، لا يمكن لصاحب العمل انتهاك شروط عمل الموظف دون موافقة الموظف. علمًا أن كلّ حالة فيها حيثيّات واستثناءات تحتاج الفحص والمُراجعة من قبل محاميين واختصاصيين.

أنا أعمل في مكان عمل غير مُعرّف كـضروريّ أو حيويّ، هل أستطيع أخذ إجازة بدون راتب؟

في هذهِ الحالة، يمكن العامل أو الموظف، أخذ إجازة بدون راتب. ويرجع القرار النهائيّ لصاحب العمل وكلّ ذلك وفقًا لحاجاتك وضروراتك التي ستقدمها، لمنحكَ هذهِ الإجازة.

أنا مُستقلّ، وليس لديّ عمل ثابت، هل أستطيع أخذ مخصصات بطالة؟

الموظف الذي يُدفع راتبه عبر فاتورة الضرائب يعتبر موظفًا مُستقلًا، طالما أنه لم يتم الاعتراف بعلاقة موظف-صاحب العمل، وبين أي شخص يعتبرهُ موظف. بالتالي، غير مؤهل للحصول على مخصصات البطالة في "مؤسسة التأمين الوطني".

هل من الممكن إجراء تسريح نهائي لموظفة في فترة الحمل، بعدما سُرحت على أنّها في إجازة بدون راتب؟

بدايةً إجراء "إجازة بدون راتب" ليسَ فصلًا ، بل يعتبر توقيف حقوق مثل: الخبرة، وأيام المرض، وأيام الإجازات والمعاشات التقاعدية، وصندوق التعليم. وخلال هذه الفترة، تُخصص تراكم حقوق فترة الحمل، لحقوق فترةِ الأمومة دون أي مسّ.

وتجنب للشك، لا يمكن فصل الموظفة الحامل. إلا إذا تبيّنت إرادتها بتصرفّات معيّنة إلى فصلها، وحتى ذلك الحين من الضروري الحصول على موافقة من الجهات المسؤول عن العمل.