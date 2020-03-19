الحكومة اللبنانية تعلن فتح حسابات مصرفية لتلقي الهبات لمواجهة كورونا

الخميس 19 مارس 2020

صورة أرشيفية

أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم الخميس، عن فتح حسابات في مصرف لبنان وفي مستشفى رفيق الحريري الحكومي لتلقي الهبات والمساعدات النقدية يخصص استعمالها لمواجهة فيروس كورونا، كما قدّم الوزراء مبلغ 100 مليون ليرة من تعويضاتهم الخاصة لصالح حساب كورونا.



وقدم وزير الصحة حمد حسن عرضاً حول تطور مكافحة وباء كورونا في لبنان والإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة بالتعاون مع المستشفيات العامة والخاصة.

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وقررت الحكومة توزيع مساعدات اجتماعية للمواطنين الذين تعطلت أعمالهم وفقدوا وسيلة رزقهم، وسيتم توزيع مساعدات غذائية في مختلف المناطق، سواء عبر الهيئة العليا للإغاثة أو عبر البلديات أو بمساعدة متبرعين محليين.

وتمنى رئيس الحكومة حسان دياب، على كل من لديه قدرات وإمكانات، ان يساهم في هذا الواجب الوطني والإنساني.

وشددت الحكومة على عدم التراخي بموضوع الوقاية من كورونا، والاستمرار في التزام المنازل إلا عند الحاجة الملحة، لا سيما وأنه سجّلت بالأمس نسبة عالية من الإصابات ناتجة عن الاختلاط بمصابين بالوباء".