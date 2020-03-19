الدفاع التركية تعلن مقتل جنديين اثنين وإصابة آخر في إدلب السورية

الخميس 19 مارس 2020

صورة أرشيفية Advertisements

أعلنت وزارة الدفاع التركية "مقتل جنديين اثنين وإصابة آخر في هجوم للمجموعات المتطرفة في منطقة خفض التصعيد بإدلب"، على حد قول الوزارة.

وحسب "رويترز" قالت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس إن اثنين من جنودها قتلا في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا في هجوم صاروخي نفذته "بعض الجماعات الراديكالية".

وأضافت الوزارة أن جنديا آخر أصيب وأن قواتها فتحت النار على أهداف في المنطقة.