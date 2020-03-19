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شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع التركية تعلن مقتل جنديين اثنين وإصابة آخر في إدلب السورية والان مع التفاصيل
الخميس 19 مارس 2020
صورة أرشيفية
أعلنت وزارة الدفاع التركية "مقتل جنديين اثنين وإصابة آخر في هجوم للمجموعات المتطرفة في منطقة خفض التصعيد بإدلب"، على حد قول الوزارة.
وحسب "رويترز" قالت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس إن اثنين من جنودها قتلا في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا في هجوم صاروخي نفذته "بعض الجماعات الراديكالية".
وأضافت الوزارة أن جنديا آخر أصيب وأن قواتها فتحت النار على أهداف في المنطقة.
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