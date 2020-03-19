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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات فى الولايات المتحدة إلى أكثر من عشرة آلاف إصابة و154 وفاة بكورونا المستجد والان مع التفاصيل
الخميس 19 مارس 2020
صورة أرشيفية
تخطت الولايات المتحدة، الخميس، عتبة عشرة آلاف إصابة مسجلة بفيروس كورونا المستجد، فيما بلغت حصيلة الوفيات 154، بحسب حصيلة أجرتها جامعة جونز هوبكينز.
وباتت الولايات المتحدة سادس دولة في العالم من حيث عدد الإصابات المثبتة، خلف الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وألمانيا، وقبل فرنسا وكوريا الجنوبية.
وبلغت حصيلة الوباء في العالم أكثر من 220 ألف إصابة وأكثر من تسعة آلاف وفاة، وفق حصيلة أجرتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية الخميس الساعة 11,00 ت غ.
سلطنة عمان تسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا مصر تعلن عن حالة وفاة و46 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتوقعت السلطات الصحية الأمريكية أن يشهد عدد الإصابات في أميركا، الذي تجاوز حاليا 10,700، ارتفاعا سريعا في الأيام المقبلة كلما تم إجراء فحوص أكثر.
وبعد انتشار الفيروس في الجانب الغربي من البلاد، لا سيما في ولاية واشنطن التي لا تزال متصدرة لعدد الوفيات، صارت ولاية نيويورك تحوي أكبر عدد إصابات مؤكدة (أكثر من 4 آلاف).
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