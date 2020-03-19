شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تعلق الصلاة في الحرمين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم تعليق الصلاة والتواجد في ساحات الحرمين الشريفين خاصة يوم الجمعة، خشية من انتشار فيروس كورونا المستجد.



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