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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا تحث رعاياها على العودة فورا من الخارج والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، رعاياها بالعودة إلى الولايات المتحدة فورا أو الاستعداد للبقاء في أماكن وجودهم أينما كانوا، في الوقت الذي أصدرت فيه تحذيرا من السفر الدولي.
وبذلك، بلغ مستوى التحذير الصادر عن وزارة الخارجية مستواه الأقصى، وشمل كامل العالم، ما يمثل إجراء غير مسبوق في تاريخ البلاد.
وفي وقت سابق اليوم الخميس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تواصل جهودها المستميتة للقضاء على "الفيروس الصيني"، في إشارة إلى فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
وأوضح ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أنه سيعلن خلال أسابيع عن تحقيق نجاح في لقاح فيروس كورونا، مؤكدا أن إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية تعمل على إزالة أي معوقات أمام جهود إنتاج علاج فعال للفيروس.
وأضاف الرئيس الأمريكي أنه تمت الموافقة على طرح عقار "هيدروكسي كلوروكوين" الخاص بعلاج الملاريا في الأسواق لمكافحة فيروس كورونا.
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