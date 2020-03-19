الملك سلمان وملك الأردن يبحثان التعاون لمكافحة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً، الخميس، من الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.



وتم خلال الاتصال استعراض التطورات الراهنة التي يشهدها العالم بسبب تفشي وباء "كورونا " المستجد، وبحث أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لمكافحة انتشاره.

وفي وقت سابق، ألقى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كلمة تلفزيونية، مساء الخميس، عن جهود المملكة في مواجهة الفيروس.، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الخميس، إننا نعيش الآن مرحلة صعبة في تاريخ العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وأضاف الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في كلمة تلفزيونية، أن أزمة الفيروس ستمضي رغم قسوتها ومرارتها، مؤكدا استمرار المملكة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء.

وأكد العاهل السعودي حرصه الشديد على توفير ما يلزم المواطنين والمقيمين في البلاد من دواء وغذاء واحتياجات معيشية خلال هذه الأزمة.

وأشار إلى أن القطاعات الحكومية في المملكة تبذل كل إمكانياتها لاتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على صحة المواطن والمقيم.

ولفت خادم الحرمين الشريفين، في كلمته، إلى أن المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي في مواجهة الفيروس.

وتابع: "سنواجه المصاعب بإيماننا بالله وتوكلنا عليه وعملنا بالأسباب وبذلنا الغالي والنفيس للمحافظة على صحة الإنسان وسلامته".