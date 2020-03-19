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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس تونس يطلع على جاهزية الجيش للمساهمة في مواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
اطلع الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم "الخميس" على جاهزية الجيش التونسي، بمختلف مكوناته، للمساهمة في التصدي لوباء كورونا.
وذكرت الرئاسة التونسية أن قيس سعيد أشرف على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش الذي التأم بقصر قرطاج، وخُصّص للنظر في الوضع العام في البلاد، "خاصة في علاقة بالإجراءات اللازمة، توقيا من تفشي فيروس كورونا".
وأفاد وزير الدفاع التونسي، عماد الحزقي بأن اللقاء كان مناسبة "اطلع خلالها الرئيس الدولة على جاهزية الجيش، مؤكدا استعداد المؤسسة العسكرية لتسخير كل الوسائل البشرية والمادية الممكنة وفق ما تقتضيه المرحلة من أجل الحد من انتشار هذا الفيروس والحفاظ على حياة المواطنين وأمنهم.
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