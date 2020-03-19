شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نتنياهو يعلن إجراءات هي الأولى من نوعها في تاريخ إسرائيل العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020 الخليج 365 - متابعات قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو إنه "سيسمح للناس بالخروج من منازلهم لشراء الغذاء والدواء".

Advertisements وحسب "رويترز" أعلن نتنياهو أن الحكومة الإسرائيلية "ستوافق على أوامر تلزم الإسرائيليين بالبقاء في منازلهم بسبب فيروس كورونا". وقال نتنياهو: هذه الإجراءات هي الأولى من نوعها في تاريخ إسرائيل.

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