أعلنت وزارة الصحة مسا اليوم الخميس، زيادة عدد العاملين في خدمة الكول سنتر للخط الساخن 105 الخاص بالاستفسار عن الإصابة بفيروس كورونا. جاء ذلك بعد تعدد الشكاوي من عديد من المواطنين، بصعوبة التواصل مع الوزارة نظرا للضغط الشديد على الخط الساخن .

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كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تعلن زيادة عدد العاملين للضعف في الخط الساخن 105 لسرعة الاستفسار عن فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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