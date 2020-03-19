محمد خليفة: عند وقت الازمات يجب ان يتم وضع المستشفيات الخاصة بتصرّف الدولة أيضاً

أعتبر الوزير السابق محمد جواد خليفة، في حديث تلفزيوني، انه "عند وقت الازمات يجب ان يتم وضع المستشفيات الخاصة بتصرّف الدولة أيضاً، وما قمنا به في العام 2006 ذهبنا الى مجلس الوزراء وقمنا بتخصيص سلف مالية للمستشفيات من اجل تجهيزها لاستيعاب المرضى".
ولفت خليفة الى انه "لا يمكن ان تكون المستشفيات الخاصة اليوم خارج اللعبة في ما يحصل بموضوع فيروس الكورونا، والدولة يجب ان تعطي سلفاً للمستشفيات الخاصة والاقرار بالاعمال الطبية من اجل استخدامها في معالجة الكورونا، ويجب اخذ قرار بإلزام شركات التأمين الاعتراف بحالات الكورونا".
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