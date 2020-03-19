محمد خليفة: عند وقت الازمات يجب ان يتم وضع المستشفيات الخاصة بتصرّف الدولة أيضاً

أعتبر الوزير السابق ​محمد جواد خليفة​، في حديث تلفزيوني، انه "عند وقت الازمات يجب ان يتم وضع ​المستشفيات الخاصة​ بتصرّف ​الدولة​ أيضاً، وما قمنا به في العام 2006 ذهبنا الى ​مجلس الوزراء​ وقمنا بتخصيص سلف مالية للمستشفيات من اجل تجهيزها لاستيعاب المرضى".

ولفت خليفة الى انه "لا يمكن ان تكون المستشفيات الخاصة اليوم خارج اللعبة في ما يحصل بموضوع فيروس ​الكورونا​، والدولة يجب ان تعطي سلفاً للمستشفيات الخاصة والاقرار بالاعمال الطبية من اجل استخدامها في معالجة الكورونا، ويجب اخذ قرار بإلزام شركات ​التأمين​ الاعتراف ب​حالات​ الكورونا".