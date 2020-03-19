مصلحة طلّاب القوّات اللبنانيّة: بادرنا إلى تأمين دروس مجانيّة عبر الإنترنت

أكدت مصلحة طلّاب "​القوّات اللبنانيّة​"، في بيان، أنّ "دائرة ​المدارس​ في المصلحة التي كانت السّباقة في تقديم تسهيلات لطلّاب الشّهادات الرسميّة عطفًا على الحاجة الملحّة لإقفال المدارس، وسبق لها أن بادرت إلى تأمين دروس مجانيّة عبر ​الإنترنت​ بالتعاون مع مصلحة المعلمين في "القوّات"، تعلن أنّه تمّ تسجيل المئات من الطلّاب في الصّفوف، فضلًا عن أنّ العشرات من الطلّاب بادروا إلى طلب الاستشارة عبر تطبيق ​واتساب​".

ولفتت الى ان "دائرة المدارس في مصلحة طلّاب "القوّات اللبنانيّة" قامت اليوم بتحضير ملخّصات لمواد التربية المدنيّة والتاريخ والجغرافيا ووزعتها إلكترونيًّاِ على ​الطلاب​، وهي في صدد إعداد ملخّصات للمواد الأخرى لطلّاب الشّهادتين الثانويّة والمتوسّطة مجّانًا، أيضًا عبر الإنترنت".