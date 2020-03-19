أكدت مصلحة طلّاب "القوّات اللبنانيّة"، في بيان، أنّ "دائرة المدارس في المصلحة التي كانت السّباقة في تقديم تسهيلات لطلّاب الشّهادات الرسميّة عطفًا على الحاجة الملحّة لإقفال المدارس، وسبق لها أن بادرت إلى تأمين دروس مجانيّة عبر الإنترنت بالتعاون مع مصلحة المعلمين في "القوّات"، تعلن أنّه تمّ تسجيل المئات من الطلّاب في الصّفوف، فضلًا عن أنّ العشرات من الطلّاب بادروا إلى طلب الاستشارة عبر تطبيق واتساب".
ولفتت الى ان "دائرة المدارس في مصلحة طلّاب "القوّات اللبنانيّة" قامت اليوم بتحضير ملخّصات لمواد التربية المدنيّة والتاريخ والجغرافيا ووزعتها إلكترونيًّاِ على الطلاب، وهي في صدد إعداد ملخّصات للمواد الأخرى لطلّاب الشّهادتين الثانويّة والمتوسّطة مجّانًا، أيضًا عبر الإنترنت".
كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة طلّاب القوّات اللبنانيّة: بادرنا إلى تأمين دروس مجانيّة عبر الإنترنت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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