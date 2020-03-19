وجه رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحية الى "المختار في يومه"، معتبراً انه "يشكل حلقة الوصل مع الناس وبينهم هو صوت الناس في القرى والأحياء".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الحكومة: تحية للمختار في يومه فهو من يشكل حلقة الوصل مع الناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.