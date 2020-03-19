الجماعة الاسلامية عكار: الوقاية مطلب ديني ويجب التزام البيوت

حذرت ​الجماعة الإسلامية​ في عكار الأهالي من تفشي ​كورونا​، وطلبت منهم إلتزام بيوتهم وأكدت أننا "في أمس الحاجة لتوعية الناس بالأساليب الوقائية الصحيحة، والوقاية مطلب ديني، والعزل وحصار الأوبئة مطلوب من وجهة النظر الدينية، فقد نهى الإسلام أن يخرج الإنسان من بيئة موبوءة إلى بيئة سليمة، ولا يدخل في بيئة موبوءة وهو في بيئة سليمة، وقياسا على ذلك علينا أن نعتبر بيوتنا هي البيئة السليمة ونلتزمها ولا نخرج منها إلى البيئة الموبوءة والعكس صحيح كذلك".

وأكدت الجماعة في بيان أنه "إذا انتشر هذا الوباء فإن الكارثة ستقع علينا جميعا ولن ينفع الندم، ومن هنا فإننا نطلب من الجميع التزام بيوتهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى، والتعقيم اليومي للمنازل ومحيطها ومحتوياتها، والإهتمام بنظافة أنفسنا وأبنائنا، وتعقيم الأغراض التي نشتريها قبل إدخالها إلى المنزل، وعزل المناطق عن بعضها لما تقتضيه الضرورة وتحسبا لأي نقل للعدوى إستيرادا وتصديرا، مع الأخذ بعين الإعتبار طرق المستشفيات والمراكز الصحية".

وأشارت إلى أنه "على البلديات أن تقوم بوضع حواجز عند مداخل البلدات وقياس حرارة الوافدين وتعقيمهم قبل الدخول، والتبليغ الفوري عن أي حالة يشتبه بها بالسرية والكتمان ودون تشهير بالأشخاص المشتبه بإصابتهم"، داعيةً إلى "الإكثار من الدعاء"، طالبةً من ​وزارة الصحة​ "الإهتمام بالوضع الصحي وتأمين مستلزمات مواجهة الأزمة ومراقبة أسعار الادوات الطبية".