داخلية المتن في التقدمي: لتفعيل الارشاد بالتزام تعليمات الوقاية

أكد وكيل داخلية المتن في الحزب التقدمي الاشتراكي عصام المصري، على "تفعيل التوجيه والارشاد إلى المواطنين واصحاب المحال المخصصة لبيع المواد الغذائية بالتزام تعليمات الوقاية منعا لانتشار فيروس كورونا، في سياق استكمال حملة التقدمي لمكافحة وباء كورونا في المتن".
وفي السياق تفسه، تستمر فروع التقدمي بحملات التعقيم في دور العبادة المختلفة والمستوصفات والخلايا الاجتماعية والروابط، وتستكمل مع المنظمة والكشاف والاتحاد النسائي حملة "من بيت لبيت" بتوزيع منشورات التوعية والوقاية على المواطنين.
وتابعت في اليومين الاخيرين جولتها في البلدات صليما، الخريبة، بتبيات، قبيع، القرية، بعلشميه، الشبانية وقرنايل، وقبلها بالتعاون مع البلديات في العبادية والهلالية وكفرسلوان وبزبدين وحمانا والقلعة وبتخنيه، على أن تستكمل تباعا في بقية القرى المتنية. وتواكب كذلك "خلايا منظمة الشباب التقدمي" في المتن الحملة بتشكيل مجموعات من المتطوعين لتأمين متطلبات الاهالي المعزولين داخل المنازل.
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