شرف أبو شرف: المشكلة التي تواجه المستشفيات هي بالمستلزمات الطبية

أشار نقيب الأطباء ​شرف أبو شرف​ الى أن المريض المصاب بفايروس ​الكورونا​ يحتاج لأطباء مختصين للعناية به، بعد دخوله الى "الطوارىء"، وهم طبيب الامراض الجرثومية وطبيب الامراض الصدرية، وفيما بعد اذا تطورت العوارض الى عوارض قوية يصبح طبيب العناية هو المختص بحالته، وهذا العلاج يتطلب تعاون الأطباء الثلاثة.

واضاف في حديث تلفزيوني: "تحتوي الجمعيات الخاصة بهذه الاختصاصات على أعداد كافية من الأطباء، ليتمكنوا من متابعة المصابين، ويتم حاليا تكثيف الجهود لمعالجة المصابين بأمراض الكورونا".

وكشف ​شرف ابو شرف​ عن وجود خط ساخن بين ​المستشفيات​ الجامعية لتحديد وجهة المصاب وحاجاته، مشيرا الى أن المشكلة التي تواجه المستشفيات هي ب​المستلزمات الطبية​ وخاصة بما يتعلق بالفحوصات، متأملا ان تُحل هذه ​الأزمة​ خلال الأيام المقبلة.