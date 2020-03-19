ابي اللمع : نطالب وزيرالصحة بإصدار بيان رسمي يوميا عن عدد حالات كورونا

طالب عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب ​إدي أبي اللمع​، ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ "بإصدار بيان رسمي بصورة يومية عن عدد الحالات المثبتة او تلك التي في العزل او التي تخضع للعلاج وعدد الوفيات ان حصلت".

وأشار في بيان إلى أن "مستجدات وتطورات اليومين الماضيين بشأن ​كورونا​ تدفعنا إلى طرح تساؤلات محقة خاصة مع غياب الشفافية والمعلومات المغلوطة المتضاربة. لذا نطالب الوزير أن يرفق بيانه بخريطة تفصيلية تظهر فيها المناطق الحمراء الساخنة التي تتزايد فيها الإصابات".

وأكد أبي اللمع "أن الشفافية والشجاعة والصراحة والصرامة في تطبيق القوانين هي السبيل الوحيد لوقف هذه الكارثة التي نعاني منها".