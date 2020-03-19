القوة الامنية المشتركة بدأت تطبيق حالة الطوارىء في مخيم البداوي

بدأت ​القوة الامنية المشتركة​ تطبيق ​حالة الطوارئ​ التي اعلنتها بعد مداولات طويلة وذلك منعا لوصول ​الكورونا​ الى المخيم، واقفلت مداخل المخيم، واتخذت اجراءات مشددة للدخول والخروج. كما سيرت دوريات في كافة انحاء المخيم منعا للتجمعات في المقاهي ومواقع التسلية المختلفة.

وناشدت القوة الاهالي التعاون، واضعة نفسها في خدمتهم للمساعدة في حل مشاكلهم، وصدرت دعوات صارمة لالتزام المنازل ومنع التجمعات بما فيها الصلوات في المساجد ومنها صلاة يوم الجمعة.