أشار نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أن عدد المستشفيات الخاصة التي تسمح امكانياتها لاستقبال مرضى كورونا هي 4 مستشفيات في بيروت، ومستشفى في جبيل، ونحن بصدد الإتصال ببعض المستشفيات الخاصة لتأمين بعض الأسرة. واعتبر أن المستشفيات الكبيرة تأخذ جميع الإحتياطات اللازمة لاستقبال مريض كورونا، إلا أن المستلزمات الطبية المخصصة لكورونا غير الكافية".
وأكد هارون في حديث تلفزيوني على "وجوب معرفة المجتمع الأهلي لمخاطر فيروس كورونا، لكي يحمي نفسه ويحمي المستشفيات والكادر الطبي"، معتبراً أن "وزارة الصحة تكوم بواجبها كاملا"، مؤكداً أن "الطواقم الطبية قامت بدورات تدريبية لاستقبال مريض كورونا في أي مستشفى، وأن المريض المشكوك بأمره ينتقل من الطوارئ إلى مستشفى بيروت الحكومي الجامعي، لأنه يومياً يوجد أكثر من 7000 مريض عادي لا يمكن أن نعرضهم للخطر بوضع مريض كورونا بينهم".
ولفت هارون إلى أن "هناك 850 جهاز تنفس في لبنان، 10% منها معطل بسبب عدم وجود قطع غيار، ويوجد يومياً حوالي 500 آلة تعمل يومياً للأمراض العادية، ويبقى بالتالي بالحد الأقصى 250 آلة تنفس لخدمة مرضى كورونا، وذلك غير كافٍ إذا ارتفع عدد المصابين بشكل كبير".
كانت هذه تفاصيل خبر هارون: فقط 250 آلة تنفس في لبنان ستكون لمرضى كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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