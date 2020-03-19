كتانة: عناصر الصليب الاحمر تلبس الحماية اللازمة في كل المهمّات ليس فقط الكورونا

أعتبر أمين عام ​الصليب الأحمر​ اللبناني ​جورج كتانة​، في حديث تلفزيوني، ان "فرق ​الصليب الاحمر​ تقوم بالإجراءات اللازمة وعناصر الصليب الاحمر تلبس الحماية اللازمة في كل المهمّات ليس فقط ​الكورونا​ ولكن عندما ترانا المستشفى بهذا اللباس يخافون فوراً، ولوجستياً بامكاننا المساعدة بنقل العيّنات في المبادرة التي يتحدث عنها البعض ولكن نحن بحاجة ايضاً لمتطوعيّن"، مؤكداً "الجهوزية الكاملة للمساهمة في نقل عيّنات لمرضى مشتبه بحملهم للفيروس".

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